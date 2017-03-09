На ул. Комсомольской трамвай столкнулся с двумя легковушками (видео)

В Калининграде произошло ДТП с участием трамвая и двух легковых автомобилей. Об этом Клопс.Ru сообщил очевидец происшествия.

Авария произошла около 19:20 на перекрёстке ул. Карла Маркса и ул. Комсомольской. Трамвай наехал на автомобиль, находившийся на путях.

По словам очевидцев ДТП, трамвай ехал на красный свет. "Выхожу из машины у дома и трамвай на красный свет летит и 2 машины сбивает, сказал думал проскочу.", – рассказал оказавшийся неподалёку автомобилист.

О пострадавших не сообщается. Согласно данным сервиса "Яндекс.Карты", движение на участке дороги, где произошло ДТП, затруднено: поток авто движется со скоростью около 7 км/ч.