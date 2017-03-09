На проспекте Победы в ДТП попали два микроавтобуса, образовались пробки

В Калининграде из-за столкновения двух микроавтобусов на проспекте Победы, сразу на трех улицах образовались пробки. Об этом Клопс.Ru сообщают очевидцы происшествия.



ДТП случилось в районе пересечения с ул. Бассейной. Микроавтобусы перегородили одну полосу в направлении на выезд из города. Из-за этой аварии затруднено движение по улице Вагоностроительной (к проспекту Победы) и улице Радищева, на которой продолжается ремонт брусчатки.



Согласно данным сервиса Яндекс.Пробки, скорость движения транспорта в районе места аварии составляет 7-10 км/ч. Затор образовался и на улице Кутузова.