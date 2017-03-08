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Главная Новости Авто

В центре Багратионовска столкнулись четыре автомобиля (фото)

13:48
  58 0
  • Фото сообщества "Багратионовск инфо"
  • Фото сообщества "Багратионовск инфо"
  • Фото сообщества "Багратионовск инфо"
Фото сообщества "Багратионовск инфо"
3 фото
В центре Багратионовска произошло ДТП с участием четырёх автомобилей. Об этом сообщают автомобилисты в группе "Багратионовск инфо".
 
Авария произошла около 12:00. Машины получили значительные повреждения: одну из них зажало между деревом и ступеньками магазина. Водители столкнувшихся авто живы. О наличии пострадавших не сообщается.
 

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