Очевидец: под Калининградом в кювет съехала автовышка (фото)
Автор фото: Максим Таиров
Во вторник, 7 марта, в Калининградской области в ДТП попала автовышка. Об этом Клопс.Ru сообщил очевидец.
Мужчина рассказал, что проезжал мимо застрявшего транспортного средства. Авария произошла по дороге на Полесск, в районе посёлка Моргуново. Свидетель предположил, что автовышка пропускала проезжающий автобус, прижалась к краю дороги. В результате заднее колесо транспортного средства съехало в кювет.
В службе, номер которой указан на двери автовышки, на момент написания заметки не располагали сведениями об инциденте. Других подробностей аварии пока в распоряжении редакции нет.
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