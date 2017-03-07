Очевидец: под Калининградом в кювет съехала автовышка (фото)

Во вторник, 7 марта, в Калининградской области в ДТП попала автовышка. Об этом Клопс.Ru сообщил очевидец.



Мужчина рассказал, что проезжал мимо застрявшего транспортного средства. Авария произошла по дороге на Полесск, в районе посёлка Моргуново. Свидетель предположил, что автовышка пропускала проезжающий автобус, прижалась к краю дороги. В результате заднее колесо транспортного средства съехало в кювет.



В службе, номер которой указан на двери автовышки, на момент написания заметки не располагали сведениями об инциденте. Других подробностей аварии пока в распоряжении редакции нет.