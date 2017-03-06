На Окружной в аварию попала снегоуборочная машина

В Калининграде в понедельник вечером, 6 марта, на Большой Окружной в районе развязки с ул. Невского случилось несколько дорожно-транспортных происшествий, из-за которых образовались пробки. В одну из арий попала снегоуборочная машина, сообщают Клопс.Ru очевидцы.



В результате аварий значительно осложнено движение по Окружной от ул. Горького по направлению к Гурьевску. По данным сервиса "Яндекс.Пробки", средняя скорость движения составляет 5 км/ч. Общая длина затора составляет порядка 5 километров.