На ул. Батальной из-за ДТП образовалась километровая пробка
Фото "Сообщества автомобилистов Калининграда и области". Автор: Денис Кот
На ул. Батальной из-за ДТП образовалась пробка. Об этом сообщают очевидцы происшествия.
ДТП с участием двух легковых автомобилей произошло около 14:00 на пересечении ул. Батальная и ул. Автомобильная. О пострадавших не сообщается.
В результате аварии ул. Батальная встала в километровой пробке. Согласно данным сервиса "Яндекс.Карты", скорость движения на данном участке не превышает 7 км/ч.
Правила комментирования
Друзья! Администрация сайта Клопс.Ru стремится создать все условия для цивилизованной дискуссии и призывает пользователей придерживаться правил и, в первую очередь, отказаться от оскорблений, спама и экстремизма.
Обращаем ваше внимание, что содержание комментариев не является частью средства массовой информации Клопс.Ru, за любые нарушения российского законодательства несут ответственность сами пользователи.
При комментировании материалов в группе Клопс.Ru запрещается:
Редакция Клопс.Ru оставляет за собой право удаления комментариев в случае нарушения вышеперечисленных правил. Администрация также имеет право не комментировать свои действия и не обсуждать их с пользователями.