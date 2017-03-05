На ул. Батальной из-за ДТП образовалась километровая пробка

На ул. Батальной из-за ДТП образовалась пробка. Об этом сообщают очевидцы происшествия.

ДТП с участием двух легковых автомобилей произошло около 14:00 на пересечении ул. Батальная и ул. Автомобильная. О пострадавших не сообщается.

В результате аварии ул. Батальная встала в километровой пробке. Согласно данным сервиса "Яндекс.Карты", скорость движения на данном участке не превышает 7 км/ч.