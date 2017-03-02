На Московском проспекте образовалась трёхкилометровая пробка на выезд из города
В Калининграде на Московском проспекте образовалась пробка длиной в три километра. Об этом свидетельствуют данные сервиса "Яндекс.Пробки".
Скриншот сервиса "Яндекс.Пробки"
Движение затруднено по направлению на выезд из города. Плотным потоком транспорт следует уже после съезда со Второго эстакадного моста по направлению к ул. Кутаисской. До перекрёстка с ул. Литовский вал средняя скорость движения составляет 7 км/ч. От ул. Ялтинской вплоть до ул. Кутаисской автотранспорт движется ещё медленнее – 3 км/ч.
Осложняет ситуацию ДТП с участием легковушки и внедорожника в районе ул. Ялтинской. В результате аварии перегорожены две полосы.
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