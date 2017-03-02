На проспекте Мира столкнулись "Мерседес" и "Шкода"

В четверг, 2 марта, на проспекте Мира в Калининграде столкнулись "Мерседес" и "Шкода". Об этом Клопс.Ru сообщили несколько очевидцев ДТП.



Авария произошла в девятом часу утра. По предварительным данным, "Мерседес" врезался в "Шкоду". У второй машины помят бок. По словам свидетелей, водитель не может выйти.



"Мерседес" стоит на трамвайных путях, а "Шкода" на полосе в сторону Ленинского проспекта. Движение на участке не затруднено. На месте находятся сотрудники МЧС.