На проспекте Мира столкнулись "Мерседес" и "Шкода"
В четверг, 2 марта, на проспекте Мира в Калининграде столкнулись "Мерседес" и "Шкода". Об этом Клопс.Ru сообщили несколько очевидцев ДТП.
Авария произошла в девятом часу утра. По предварительным данным, "Мерседес" врезался в "Шкоду". У второй машины помят бок. По словам свидетелей, водитель не может выйти.
"Мерседес" стоит на трамвайных путях, а "Шкода" на полосе в сторону Ленинского проспекта. Движение на участке не затруднено. На месте находятся сотрудники МЧС.
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