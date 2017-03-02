Отбойник, дерево, кювет: водители сообщают о нескольких ДТП и скользких дорогах

В четверг, 2 марта, в Калининградской области произошло множество аварий. Об этом в паблике "Сообщество автомобилистов Калининграда и области" рассказали очевидцы происшествия.

Так, на трассе Калининград – Правдинск четыре автомобиля улетели в кювет. Авария произошла в районе пос. Марийское. Автомобилисты сообщают, что на дорогах региона сегодня скользко. Ранее два автомобиля угодили в кювет на Берлинке и Окружной.

Также водители сообщают о других авариях. Одна машина попала в кювет на Мамоновском шоссе. Там работают сотрудники ГИБДД. Под Ладушкиным в канаве также оказался легковой транспорт.

В Калининграде на ул. Невского на выезде из города произошло две аварии. По словам очевидцев, на данном участке дороги очень скользко. Возле ТЭЦ на ул. Энергетиков машина врезалась в дерево. На пр. Победы автомобиль угодил в отбойник.