Отбойник, дерево, кювет: водители сообщают о нескольких ДТП и скользких дорогах
Фото Виталия Галиева
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В четверг, 2 марта, в Калининградской области произошло множество аварий. Об этом в паблике
"Сообщество автомобилистов Калининграда и области" рассказали очевидцы происшествия.
Так, на трассе Калининград – Правдинск четыре автомобиля улетели в кювет. Авария произошла в районе пос. Марийское. Автомобилисты сообщают, что на дорогах региона сегодня скользко. Ранее два автомобиля угодили в кювет
на Берлинке и Окружной.
Также водители сообщают о других авариях. Одна машина попала в кювет на Мамоновском шоссе. Там работают сотрудники ГИБДД. Под Ладушкиным в канаве также оказался легковой транспорт.
В Калининграде на ул. Невского на выезде из города произошло две аварии. По словам очевидцев, на данном участке дороги очень скользко. Возле ТЭЦ на ул. Энергетиков машина врезалась в дерево. На пр. Победы автомобиль угодил в отбойник.
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