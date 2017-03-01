Очевидцы: на Московском проспекте из-за ДТП образовалась пробка

Главные темы дня
В Калининграде на стройплощадке нашли останки 50 человек
28 февраля 201722:14
12479 1
В Калининграде двое неизвестных распылили газ из баллончика в ресторане "Табаско" (фото, видео)
28 февраля 201720:12
9487 0
"Это уголовная вещь, и я осознанно на это пошёл": Вадим Александров о мошенничестве с "Янтарным пляжем"
28 февраля 201718:14
7371 1
Правила комментирования
Друзья! Администрация сайта Клопс.Ru стремится создать все условия для цивилизованной дискуссии и призывает пользователей придерживаться правил и, в первую очередь, отказаться от оскорблений, спама и экстремизма.
Обращаем ваше внимание, что содержание комментариев не является частью средства массовой информации Клопс.Ru, за любые нарушения российского законодательства несут ответственность сами пользователи.
При комментировании материалов в группе Клопс.Ru запрещается:
Редакция Клопс.Ru оставляет за собой право удаления комментариев в случае нарушения вышеперечисленных правил. Администрация также имеет право не комментировать свои действия и не обсуждать их с пользователями.