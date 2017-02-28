На ул. Горького автобус притёр легковушку, движение к центру заблокировано

Фото Максима Градского из группы "Сообщество автомобилистов Калининграда и области" "ВКонтакте"

На ул. Горького в Калининграде, в районе стадиона "Трудовые резервы", во вторник, 28 февраля, в ДТП попали автобус и легковушка. Об этом Клопс.Ru сообщили очевидцы происшествия.



В результате аварии движение в сторону центра города почти полностью блокировано. По данным сервиса "Яндекс.Пробки", длина затора достигает километра.



По предварительным данным, автобус врезался в легковушку, выезжая с остановочного кармана. На место вызвали сотрудников ГИБДД. Они должны будут установить все обстоятельства произошедшего.