На ул. Горького автобус притёр легковушку, движение к центру заблокировано
Фото Максима Градского из группы "Сообщество автомобилистов Калининграда и области" "ВКонтакте"
На ул. Горького в Калининграде, в районе стадиона "Трудовые резервы", во вторник, 28 февраля, в ДТП попали автобус и легковушка. Об этом Клопс.Ru сообщили очевидцы происшествия.
В результате аварии движение в сторону центра города почти полностью блокировано. По данным сервиса "Яндекс.Пробки", длина затора достигает километра.
По предварительным данным, автобус врезался в легковушку, выезжая с остановочного кармана. На место вызвали сотрудников ГИБДД. Они должны будут установить все обстоятельства произошедшего.
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