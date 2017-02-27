На Приморском кольце под Калининградом загорелся грузовой фургон (видео, дополнено)

На Приморском кольце под Калининградом после ДТП загорелся грузовой фургон
Скриншот видеозаписи
На участке Приморского кольца под Калининградом днём в понедельник, 27 февраля, загорелся грузовик. Видео происшествия выложил на своей страничке в "Фейсбуке" глава Янтарного Алексей Заливатский.
Инцидент произошёл на 9-м километре трассы. Грузовик горел на обочине трассы, поэтому движение автомобилей не было затруднено.
По обеим сторонам собралось несколько десятков водителей. По словам очевидцев, машина выгорела в считанные минуты. Обстоятельства инцидента уточняются.
Как позже сообщили в пресс-службе регионального управления МВД, сгоревшую машину водитель забрал за несколько часов до происшествия. Во время движения по Приморскому кольцу автомобиль сначала задымился, потом загорелся.
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