На Приморском кольце под Калининградом загорелся грузовой фургон (видео, дополнено)

На Приморском кольце под Калининградом после ДТП загорелся грузовой фургон

На Приморском кольце под Калининградом после ДТП загорелся грузовой фургон

На участке Приморского кольца под Калининградом днём в понедельник, 27 февраля, загорелся грузовик. Видео происшествия выложил на своей страничке в "Фейсбуке" глава Янтарного Алексей Заливатский.



Инцидент произошёл на 9-м километре трассы. Грузовик горел на обочине трассы, поэтому движение автомобилей не было затруднено.

По обеим сторонам собралось несколько десятков водителей. По словам очевидцев, машина выгорела в считанные минуты. Обстоятельства инцидента уточняются.

Как позже сообщили в пресс-службе регионального управления МВД, сгоревшую машину водитель забрал за несколько часов до происшествия. Во время движения по Приморскому кольцу автомобиль сначала задымился, потом загорелся.