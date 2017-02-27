На проспекте Победы из-за аварии фуры и легковушки заблокировано движение по обеим полосам
Фото из сообщества автомобилистов в социальной сети "ВКонтакте". Автор: Константин Горбунов
На проспекте Победы в Калининграде столкнулись грузовая машина и легковушка. Об этом Клопс.Ru сообщают очевидцы происшедшего.
Участники ДТП ехали по направлению к ул. Радищева. В результате происшествия обе полосы заняты. Другие автомобили объезжают место аварии по встречной полосе. Кроме того, у места ДТП остановился троллейбус, который не может проехать, но затрудняет другим участникам движения возможность проехать. Согласно сервису "Яндекс.Пробки", средняя скорость движения на этом участке составляет 25 км/ч.
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