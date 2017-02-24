ГИБДД призывает калининградских водителей быть осторожнее из-за осадков и тумана

Госавтоинспекция Калининградской области призывает водителей быть внимательнее на дорогах в связи с вероятностью осадков и тумана. Об этом сообщает отдел пропаганды безопасности дорожного движения ведомства.

Туман и осадки могут стать следствием ожидающихся перепадов температуры. В этом случае значительно понизится коэффициент сцепления колёс с дорожным покрытием. Госавтоинспекция призывает автомобилистов сменить стиль вождения: снизить скорость, увеличить дистанцию, избегать резких манёвров.

Пешеходам тоже советуют проявить повышенную бдительность. При переходе дороги или движению по обочине в тёмное время суток рекомендуется иметь на одежде световозвращающие элементы. Вне населённых пунктов это правило является обязательным для всех пешеходов. Кроме того, госавтоинспекция напоминает, что во время осадков тормозной путь автомобиля значительно увеличивается.