В пос. Взморье сгорел "Ауди"

В пос. Взморье Светловского городского округа сгорел автомобиль "Ауди". Об этом Клопс.Ru сообщил очевидец пожара.

Инцидент произошёл около 08:00 утра в пятницу, 24 февраля. По словам проезжавших мимо автомобилистов, на место прибыла пожарная машина, однако к этому времени огонь полностью уничтожил "Ауди".

"Ехал со Светлого и видел, как в ней хозяин что-то делал, у неё капот был открыт и дверь. Она припаркована была на тротуаре", – написал один из очевидцев, видевших машину незадолго до пожара. Сообщается, что в настоящий момент движение по участку дороги не затруднено.