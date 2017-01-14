Очевидцы: на трассе Калининград-Балтийск перевернулся легковой автомобиль (фото)

На трассе Калининград-Балтийск в результате ДТП перевернулся легковой автомобиль. Об аварии сообщают очевидцы.

ДТП произошло утром в субботу, 14 января. На фото видно, что автомобиль получил значительные повреждения. На данный момент сведений о состоянии водителя нет. Движение на участке трассы, где произошло ДТП, не затруднено.