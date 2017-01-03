В новогодние праздники ГИБДД обнаружила в Калининградской области 38 неисправных такси
В Калининградской области завершилось профилактическое мероприятие "Таксомотор", в ходе которого полицейские проверяли автомобили, осуществляющие перевозку пассажиров. О завершении операции сообщает пресс-служба УМВД России по Калининградской области.
В ходе мероприятия проверку прошли 711 легковых автомобилей. 126 водителей привлечены к ответственности за различные нарушения ПДД, а 38 проверенных такси оказались неисправными.
ГИБДД призывает водителей, занимающихся пассажирскими перевозками, соблюдать Правила дорожного движения и эксплуатации транспортных средств.
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