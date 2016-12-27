Очевидцы: на выезде из Балтийска дерево упало на машину скорой помощи

На выезде из Балтийска дерево упало на машину скорой помощи. Об этом сообщают очевидцы. Есть ли пострадавшие, пока неизвестно.

По словам жителей Калининградской области, ветер повалил множество деревьев на протяжении всей трассы. "Маленькие машины проехать могут, автобусы и грузовики стоят, перекрыло всю дорогу", — отмечают автолюбители.