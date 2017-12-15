На Балтфлоте проверили боеготовность зенитных ракетных комплексов

Зенитные подразделения ПВО Балтийского флота в рамках проведения плановых тренировок проверили боеготовность зенитных ракетных комплексов. Об этом сообщает пресс-служба флота.

Зенитчики выполнили задачи по отражению авиаудара условного противника, совершили марши в назначенные районы, где отработали оперативное развёртывание С-400 "Триумф" в боевой порядок в районах прикрытия. Перед ними стояли цели обнаружить и уничтожить воздушные и баллистические цели.

Воздушная обстановка в районе прикрытия была осложнена имитацией налётов авиации условного противника, действующей во всем диапазоне высот и скоростей. Самолёты условного противника были успешно уничтожены электронными пусками ракет из зенитных ракетных комплексов С-400 "Триумф".

Задачи по прикрытию позиций ракетных комплексов обеспечили боевые расчёты зенитных ракетно-пушечных комплексов "Панцирь-С1" соединения ПВО.