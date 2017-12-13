На Балтфлоте объявили режим штормовой готовности из-за циклона "Ана"

На Балтийском флоте объявили режим штормовой готовности №2. Это связано с приблизившимся циклоном "Ана", который зародился в Атлантическом океане. Об этом Клопс.Ru сообщили в пресс-службе Балтфлота.

По данным гидрометцентра БФ, в ночь с 12 на 13 декабря в регион пришёл циклон "Ана", который уже бушевал в Португалии, Испании, Франции и Германии. В Балтийском море сила циклона ослабла, однако порывы ветра ночью достигали 22–24 м/с, высота волн была до трёх метров.

На боевых кораблях Балтийского флота, дислоцированных в Калининградской области, проведена соответствующая подготовка: усилена дежурно-вахтенная служба, произведена герметизация, закреплено оборудование.

Режим штормовой готовности сохранится до вечера среды, в ночь с 13 на 14 декабря ожидается ослабление ветра.