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Главная Новости Армия и флот

Американский самолёт-разведчик несколько часов летал у границ Калининградской области

20:06
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Разведывательный самолёт США несколько часов летал у рубежей Калининградской области. Об этом сообщает Life.
 
По данным спецресурсов, наблюдающих за перемещением военной авиации, стратегический разведывательный самолёт Соединённых Штатов провёл в воздухе вблизи российской западной границы около трёх часов. Воздушное судно несколько раз облетело рубежи Калининградской области, находясь над польской территорией и над Балтийским морем.
 
Ранее другой самолёт —противолодочный патрульный P-8A Poseidon — совершил разведывательный полёт у Крыма. Воздушное судно было поднято с авиабазы Сигонелла на итальянском острове Сицилия, напоминает Life.
 
Около недели назад американский самолёт-разведчик RC-135W осуществил длительный полёт возле сухопутных и морских границ Калининградской области. Его маршрут пролегал над Нидерландами, Германией, Польшей и Балтикой.
 

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