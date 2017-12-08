Американский самолёт-разведчик несколько часов летал у границ Калининградской области

Разведывательный самолёт США несколько часов летал у рубежей Калининградской области. Об этом сообщает Life

По данным спецресурсов, наблюдающих за перемещением военной авиации, стратегический разведывательный самолёт Соединённых Штатов провёл в воздухе вблизи российской западной границы около трёх часов. Воздушное судно несколько раз облетело рубежи Калининградской области, находясь над польской территорией и над Балтийским морем.

Ранее другой самолёт —противолодочный патрульный P-8A Poseidon — совершил разведывательный полёт у Крыма. Воздушное судно было поднято с авиабазы Сигонелла на итальянском острове Сицилия, напоминает Life.