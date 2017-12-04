Исследовательское судно Балтфлота "Адмирал Владимирский" отправится в поход

Океанографическое исследовательское судно Балтийского флота "Адмирал Владимирский" готовится к океанографическому походу. Об этом сообщает пресс-служба Западного военного округа.

В декабре начальной точкой маршрута станет порт Кронштадт. Далее судно пройдёт по Балтийскому, Северному морям, акватории Атлантического океана и другим акваториям Мирового океана. В общей сложности оно побывает в двух океанах, пяти морях и пересечёт экватор.



По маршруту перехода запланирован большой объём гидрографических и гидрометеорологических работ. "Адмирал Владимирский" также совершит заходы в несколько иностранных портов.