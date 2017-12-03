В 2018 году Балтфлот примет международный конкурс "Морской десант"

В 2018 году на базе Балтийского флота пройдёт международный конкурс "Морской десант—2018". Об этом сообщает пресс-служба Западного военного округа.

Мероприятие проведут в рамках Армейских международных игр. Этапы конкурса пройдут в регионе летом на полигоне "Хмелёвка".

В 2017 году международный конкурс по полевой выучке среди подразделений морской пехоты проходил на полигонах Тихоокеанского флота "Горностай" и "Клерк". В нём приняли участие более 200 военнослужащих из России, Китая, Ирана и Венесуэлы. Планируется, что в 2018 году количество стран-участниц увеличится.