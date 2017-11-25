В Калининград для Балтфлота везут новые КамАЗы, автокраны и экскаваторы

Балтфлот пополнится новейшей спецтехникой. В ближайшее время из Санкт-Петербурга в Калининград прибудут КаМАЗы, автокраны, экскаваторы и станции комплексной очистки воды, сообщают Вести

20 полноприводных грузовиков "КамАЗ-53501", десять автокранов грузоподъёмностью 14 тонн, восемь улучшенных экскаваторов на спецшасси будут направлены на замену техники в соединениях и воинских частях Балтийского флота.

Кроме того, Балтфлот получит несколько станций комплексной очистки воды. Одна такая установка способна производить до 10 кубометров питьевой воды в час. Машина смонтирована на базе автомобиля "КамАЗ-6350", экипаж — три человека. Станция очищает воду от естественных загрязнений, отравляющих и радиоактивных веществ.

Техника прибывает в рамках плановой замены автопарка инженерных и воинских частей Балтфлота, уточняет источник..