Военнослужащим впервые за четыре года увеличат зарплаты и денежное довольствие

В 2018 году военнослужащих ожидает повышение зарплаты и денежного довольствия. Об этом сообщает РИА Новости

Впервые за последние несколько лет Госдума принимает бюджет, в котором предусмотрен рост выплат военным.

"Во-первых, главный показатель бюджета, где мы видим развитие, — это рост внутреннего валового продукта. Впервые за три предыдущих года мы принимаем бюджет, где у нас рост более 2%. Бюджет роста. И мы еще подчеркиваем, что впервые в бюджете мы видим рост: рост зарплаты, рост денежного довольствия военнослужащих, реализация указов президента, которая нацелена именно на решение этих задач. Все это подкреплено денежными средствами", — рассказал спикер нижней палаты Володин журналистам.

Оклады военнослужащих с 1 января 2018 года вырастут на 4%. Кроме того, будет пересмотрен размер выплат военным пенсионерам.