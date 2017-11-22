Балтфлот получил обновлённые вертолёты Ка-29

Авиабаза морской авиации Балтийского флота получила отряд обновлённых транспортно-боевых вертолётов морского базирования Ка-29. Об этом сообщает пресс-служба флота.

Все машины прошли плановый капитальный ремонт на одном из калининградских предприятий холдинга "Вертолёты России". Перелёт к месту постоянного базирования на аэродром Донское они провели самостоятельно.

Отмечается, что в ближайшее время экипажи для Ка-29 пройдут переподготовку на базе Центра боевого применения и переучивания лётного состава морской авиации ВМФ России в Ейске.

Ка-29 — корабельный транспортно-боевой вертолёт, разработанный в ОКБ имени Н.И. Камова в начале 1980-х годов. Он предназначен для десантирования с кораблей подразделений морской пехоты и их огневой поддержки, транспортировки различных грузов.