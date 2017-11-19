В Калининграде Балтфлот устроил выставку современной техники ракетчиков и артиллеристов

В воскресенье, 19 ноября, на площади Победы в Калининграде в связи с празднованием Дня ракетных войск и артиллерии выставлены новейшие береговые ракетные комплексы "Бал" и "Бастион". Об этом сообщает ТАСС

Кроме того, жители и гости города смогут увидеть зенитный ракетный комплекс С-400 "Триумф", реактивную систему залпового огня "Град", самоходный ракетно-пушечный комплекс "Панцирь-С1" и другие машины связи и управления. О боевых возможностях техники посетителям выставки расскажут военнослужащие.

В рамках празднования на площади проходит акция "Есть такая профессия — Родину защищать!". Там развёрнут мобильный пункт отбора на контрактную службу, где каждый может пройти профессионально-психологическое тестирование и подать первичные документы. В артиллерийском соединении Балтфлота, дислоцированном в Калининграде, сегодня проходит день открытых дверей. Желающим показывают условия жизни и быта военных, образцы современного вооружения и военную технику.

Минобороны РФ опубликовало видеоролик ко Дню ракетных войск и артиллерии. Профессиональный праздник отмечается в Вооруженных силах РФ с 1964 года.