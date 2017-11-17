Западные эксперты: самые опасные в мире самолёты-истребители базируются в Калининграде

Западные военные эксперты назвали семёрку истребителей Су-27 из Калининграда самыми опасными в мире. Об этом пишет Федеральное агентство новостей

Такую оценку эти семь машин заслужили тем, что регулярно совершают перехваты воздушных разведчиков НАТО над Балтикой. Зачастую преследование ведется настолько настойчиво, что вражеским самолетам ничего не остается, как бежать, пишет агентство.

Так, 3 октября Су-27 пресёк разведывательный полёт самолета-шпиона ВВС Швеции, сблизившись с ним в воздухе настолько, что шведский пилот мог разглядеть вооружение на российском истребителе – ракеты класса "воздух-воздух" типа Р-27 и Р-73.

Другой инцидент произошел в июне 2017 года, когда польский F-16 перехватил самолет с министром обороны России Сергеем Шойгу, направлявшимся в Калининград. Однако он ретировался, как только в небе появились два Су-27 из Калининграда. Спустя несколько дней российский истребитель подлетел к американскому самолету-шпиону RC-135 настолько близко, что Пентагон официально подал жалобу.