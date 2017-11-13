Самолёт-разведчик США несколько часов курсировал у границ Калининградской области

Американский разведывательный самолёт несколько часов курсировал 13 ноября вдоль сухопутных границ Калининградской области. Об этом сообщает Life

Самолёт-разведчик находился в воздушном пространстве Нидерландов, Германии и Польши. Он несколько раз пролетел вдоль западных российских рубежей.

Известно, что самолёт ВВС США RC-135W с бортовым номером 62-4132 и позывным PUKA97 вылетел с английской авиабазы Милденхолл. Сначала он курсировал вдоль сухопутной границы Калининградской области, затем некоторое время "патрулировал" морские границы на Балтике.

9 ноября этот же самолёт был замечен у границ Калининградской, Ленинградской и Псковской областей. А 8 ноября совершал разведывательный полёт у российских рубежей на Балтике.