Спецназ Балтфлота освободил гражданское судно от "террористов"
На Балтийской военно-морской базе прошли учения по освобождению российского гражданского судна от вооружённых террористов, об этом Klops.ru пресс-служба Балтфлота.
В учениях были задействованы бойцы отряда противодействия диверсионным силам и средствам противника Балтийской ВМБ, спецназ флота, а также судно обеспечения. По легенде, гражданское судно в городе Балтийске захватила группа вооружённых диверсантов.
Экипаж судна подал сигнал о захвате. В район инцидента был направлен противодиверсионный катер "Раптор" и быстроходные лодки с личным составом подразделений специального назначения.
"Группы спецназа с двух сторон атаковали захваченное судно, поднялись на борт, оперативно нейтрализовав условного противника на палубе и надстройках, произвели проверку внутренних помещений и захват террористов, которых затем связали и вывели на ют транспорта. Экипаж судна, захваченный непрошеными гостями, был успешно освобожден", – рассказал официальный представитель Балтийского флота Роман Марто .