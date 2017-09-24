Спецназ Балтфлота освободил гражданское судно от "террористов"

На Балтийской военно-морской базе прошли учения по освобождению российского гражданского судна от вооружённых террористов, об этом Klops.ru пресс-служба Балтфлота.

В учениях были задействованы бойцы отряда противодействия диверсионным силам и средствам противника Балтийской ВМБ, спецназ флота, а также судно обеспечения. По легенде, гражданское судно в городе Балтийске захватила группа вооружённых диверсантов.

Экипаж судна подал сигнал о захвате. В район инцидента был направлен противодиверсионный катер "Раптор" и быстроходные лодки с личным составом подразделений специального назначения.