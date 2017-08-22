Самолёт-разведчик США совершил полёт у границ Калининградской области

В понедельник, 21 августа, американский разведывательный самолёт совершил полёт к северу от границы Калининградской области с Литвой. Об этом пишет " Интерфакс " со ссылкой на сайты о передвижениях военной техники.

По данным порталов, самолёт ВВС США с бортовым номером 62-4138 и позывным GAWKY80 вылетел из аэропорта в Великобритании. Как сообщается, воздушное судно дозаправили в воздухе над Северным морем. Самолёт модели RC-135W на протяжении шести часов курсировал к северу от границы с Россией, не покидая территорию Литвы.

В последний раз самолёт с таким же бортовым номером заметили 14 августа у южных границ Калининградской области, он курсировал над Польшей. 12 августа такой же самолёт-разведчик парил в небе над Эстонией у границ с Псковской и Ленинградской областями России.