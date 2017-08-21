В Балтийском море проходит операция по обезвреживанию боеприпасов времён войны

В рамках мероприятия Open Spirit-2017 в Балтийском море началась операция по разминированию боеприпасов. Об этом сообщает портал 15min.lt со ссылкой на Министерство обороны Латвии.

Мероприятие проходит с 18 августа по 1 сентября в Рижском заливе. В операции принимают участие 15 кораблей и шесть команд водолазов из Литвы, Латвии, Эстонии, Польши, Германии, Франции, Норвегии, Бельгии, Великобритании и Канады.

Участники планируют очистить дно Балтийского моря от неразорвавшихся мин времён Первой и Второй мировых войн и послевоенного периода. Так они хотят уменьшить риск для судоходства, рыболовства и других видов экономической деятельности.