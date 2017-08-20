Корабли Балтфлота примут участие в Международном военно-техническом форуме

В рамках проведения Международного военно-технического форума "Армия-2017" участие в показе современных образцов вооружения, военной и спецтехники Военно-Морского Флота в г. Кронштадте примут более 15 кораблей и катеров различных классов. Об этом сообщает пресс-служба Западного военного округа по Балтийскому флоту.

Открытие форума пройдёт 22 августа. Экипажи кораблей Балтфлота продемонстрируют ряд элементов боевой подготовки.

Всего в мероприятии примут участие более 15 боевых кораблей, судов обеспечения и быстроходных лодок из состава Балтийской и Ленинградской военно-морских баз, а также около 1500 военнослужащих.

Во время форума часть кораблей будут открыты для посещения специалистами и гостями. После завершения мероприятия будет спланирован межбазовый переход кораблей-участников к местам постоянного базирования.