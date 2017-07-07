Военная полиция будет самостоятельно вести следствие и предъявлять обвинение



Полицейские дознаватели будут не только проверять сообщения о преступлениях, но и самостоятельно вести следствие. Об этом сообщают "Известия"

Сотрудники ведомства смогут самостоятельно проводить проверки поступивших сообщений о преступлениях. Также они смогут вести следствие по уголовным делам и даже предъявлять обвинение.



"Органы дознания войдут в состав Главного и региональных управлений военной полиции. Также такие отделения появятся и во всех военных комендатурах. В соответствии с принятым Минобороны решением общая численность военных дознавателей составит 260 офицеров", — заявил изданию заместитель начальника Главного управления военной полиции полковник юстиции Владимир Ковалёв.

Сейчас дознаватели проводят проверки поступивших сообщений о преступлениях. По итогам они выносят постановления о возбуждении уголовных дел либо об их отказе. В дальнейшем органам военного дознания возможна передача полномочий по расследованию преступлений по ряду статей Уголовного кодекса.

До недавнего времени в Минобороны штатных военных дознавателей не было. Раз в год в каждой воинской части приказом командира назначалась внештатная группа офицеров, выполнявших их функции. Они пользовались "Инструкцией о процессуальной деятельности органов дознания ВС РФ", которую, в свою очередь, утверждал главный военный прокурор.