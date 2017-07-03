На Балтфлоте рассказали, какие корабли примут участие в параде на День ВМФ

На Балтийском флоте началась подготовка к параду и военно-спортивному празднику в честь Дня ВМФ России. В этом году он отмечается 30 июля, сообщает пресс-служба БФ РФ.

В военно-морском параде в Балтийске примут участие эсминец "Настойчивый", корвет "Сообразительный", малый ракетный корабль "Зелёный Дол", ракетный катер "Кузнецк", базовый тральщик "Леонид Соболев", малый противолодочный корабль "Калмыкия", пограничный сторожевой корабль "Минск".

Калининградцы смогут посетить малый ракетный корабль "Зыбь", ракетный катер Р-257, рейдовый тральщик РТ-273 и десантный катер "Денис Давыдов". Всего на празднике будет задействовано свыше 30 кораблей, катеров и судов обеспечения.

Жители и гости Балтийска увидят более десяти учебно-боевых упражнений: уничтожение участка минного заграждения, поиск подводной лодки условного противника с использованием корабельного вертолёта, нанесение ракетного удара, артиллерийский бой, высадку десантно-штурмовых групп и другие эпизоды.

На площади Балтийской Славы будут демонстрироваться военная техника, вооружение и средства инженерного обеспечения флота.

Генеральная репетиция парада состоится 27 июля.