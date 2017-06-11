Количество девушек, претендующих на место в БВМИ им. Ушакова, за год выросло в три раза

В 2017 году конкурс в калининградский военно-морской вуз для девушек составляет девять абитуриентов на место, что втрое больше, чем год назад. Об этом сообщили в пресс-службе ЗВО по Балтийскому флоту.

"В нынешнем году конкурс в калининградский военно-морской вуз для молодых людей составляет в среднем 2,5 кандидата на место, для девушек – девять кандидатов на место. Для нужд ВМФ России в Балтийский военно-морской институт планируется набрать более 130 человек. Курсанты набираются для обучения по программам высшего (офицеры) и среднего профессионального (мичманы) военно-морского образования", – говорится в сообщении.