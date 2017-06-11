+19 °C
днем
+9 °C
ночью
11 июня 2017 г. 17:51
40 868 пользователей
за 24 часа на сайте
57.03 +0.11
Курс ММВБ на 11 июня 2017, 17:00
63.86 +0.06
Курс ММВБ на 11 июня 2017, 17:00
15.22 0.0
Курс ЦБ на 12 июня 2017
Пришли новость
Предложите свою новость
Тема
прикрепить файл
avatar
Картинка

Если вы хотите, чтобы редакция "Клопс.Ru" занялась вашей проблемой, оставьте свой контактный номер

Кроме того, вы можете предложить тему для материала по телефону 99-16-42 или Viber и Whatsapp - 8 909 78 23 333

Главная Новости Армия и флот

Количество девушек, претендующих на место в БВМИ им. Ушакова, за год выросло в три раза

15:30
  731 0
Архив Клопс.Ru
В 2017 году конкурс в калининградский военно-морской вуз для девушек составляет девять абитуриентов на место, что втрое больше, чем год назад. Об этом сообщили в пресс-службе ЗВО по Балтийскому флоту.
 
"В нынешнем году конкурс в калининградский военно-морской вуз для молодых людей составляет в среднем 2,5 кандидата на место, для девушек – девять кандидатов на место. Для нужд ВМФ России в Балтийский военно-морской институт планируется набрать более 130 человек. Курсанты набираются для обучения по программам высшего (офицеры) и среднего профессионального (мичманы) военно-морского образования", – говорится в сообщении.
 
В июле 2016 года сообщалось, что конкурс для девушек составляет три абитуриента на место для получения среднего образования и четыре на место – для высшего. Для юношей конкурс стал ниже: в 2016 году он составлял более трёх человек на место.
 

Читайте новости Клопс в своих любимых мессенджерах. Это бесплатно!

Telegram
@klopsrubot
Viber
viber.com/klops
0 комментариев Правила комментирования

Правила комментирования

Друзья! Администрация сайта Клопс.Ru стремится создать все условия для цивилизованной дискуссии и призывает пользователей придерживаться правил и, в первую очередь, отказаться от оскорблений, спама и экстремизма.

Обращаем ваше внимание, что содержание комментариев не является частью средства массовой информации Клопс.Ru, за любые нарушения российского законодательства несут ответственность сами пользователи.

При комментировании материалов в группе Клопс.Ru запрещается:

  • − употреблять нецензурные слова и выражения (даже с заменой букв значками/символами),
  • − оскорблять и проявлять неуважение к собеседникам,
  • − пропагандировать насилие, наркотики, фашистскую и профашистскую идеологию, заниматься расовой и национальной дискриминацией, затрагивать религиозные, этнические и сексуальные темы, которые могут оскорбить верования, чувства и убеждения других посетителей сайта,
  • − оставлять комментарии со спамом и рекламой.

Редакция Клопс.Ru оставляет за собой право удаления комментариев в случае нарушения вышеперечисленных правил. Администрация также имеет право не комментировать свои действия и не обсуждать их с пользователями.

avatar

Главные темы дня

Калининградские чиновники определились, как найти управу на любителей езды по пляжам (инструкция)
10 июня 201711:45
  8210 11
Калининградские чиновники определились, как найти управу на любителей езды по пляжам (инструкция)
В квартире на ул. Портовой нашли тело мужчины с признаками насильственной смерти
Фото горячей новости
10 июня 201717:47
  7043 0
В Приморском крае локомотив сбил четверых детей
Фото горячей новости
10 июня 201716:30
  8378 0
Невнимательные велосипедисты и беспечный пёс: "Безопасный город" опубликовал подборку ДТП, которых можно было избежать
Фото горячей новости
10 июня 201714:55
  7367 4
Пентагон показал фото перехвата бомбардировщиков США российским самолётом над Балтикой
Фото горячей новости
10 июня 201712:29
  7147 3

Лента новостей

Картинка
На променаде в Зеленоградске монтируют новые торговые павильоны (фото)
17:18
  364 0
Картинка
В Чите уволили работницу почты, хранившую в квартире сестры две тонны недоставленных писем
16:49
  544 0
Картинка
Фрегат "Адмирал Макаров" передадут Черноморскому флоту в ноябре
16:33
  274 0
Картинка
В Госдуме намерены ужесточить контроль над деятельностью "чёрных копателей"
15:57
  589 0

Авторские колонки

Фото автора
Павел Голубев
Кандидат экономических наук, сотрудник финансовой компании
Один против всех: как экономить, копить и инвестировать личные деньги
  1884 0
Фото автора
Олег Пономарев
кандидат экономических наук
Лёгкие деньги закончились: как выжить бизнесу
  5167 0
Логотип
Нашли опечатку Система Orphus
Orphus: Ctrl+Enter

Новости

Объявления

Другое

Мы в социальных сетях
Vk Ok Fb Instagram Telegram Viber Twitter
*По данным независимого рейтинга Liveinternet.ru Материалы с пометками и публикуются на коммерческой основе

Сайт входит в медиагруппу «Западная пресса»

Электронное периодическое издание Klops.ru (Клопс.ру) зарегистрировано федеральной службой по надзору в сфере массовых коммуникаций, связи и охраны культурного наследия. Свидетельство серии Эл № 77-29551 от 21.09.2007 года
Учредитель: ООО "Русская медиагрупа "Западная Пресса".
Главный редактор: Кондратьева Анастасия Евгеньевна

Адрес редакции Klops.ru (Клопс.ру): 236040, Калининград,
ул. Маршала Рокоссовского, 16/18

Редакция: +7 (4012) 99-16-42
Почта: news@klops.ru
Реклама: +7 (4012) 61-68-53
Viber: +7 (909) 78 23 333
Whatsapp: +7 (909) 78 23 333


Лицензия Creative Commons
Материалы сайта, если не указано иное, доступны по лицензии Creative Commons «Attribution-ShareAlike» («Атрибуция — На тех же условиях») 4.0 Всемирная
16+
Дизайн разработан компанией JetStyle JetStyle logo