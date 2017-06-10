В Калининградской области прошли учения с ударными вертолётами Балтфлота

Вертолётная эскадрилья морской авиации Балтийского флота провела учения на полигоне в Калининградской области. Об этом сообщили в пресс-службе ЗВО по Балтфлоту.

Учения прошли с 6 по 8 июня. На них вертолётчики отработали боевые стрельбы из авиационных пушек и поразили мишени ракетами. В плановом мероприятии участвовали 10 экипажей ударных и военно-транспортных вертолётов Ми-24 и Ми-8МТ.

"В ходе практических действий экипажи вертолётов отработали элементы простого и сложного пилотирования в условиях воздушного боя, действия в составе пар при совместном маневрировании и заходе на цель. Также выполнены задачи огневой поддержки корабельных ударных групп и подразделений морской пехоты Балтийского флота в районе полигона Хмелевка", – говорится в сообщении.

Кроме того, в ходе учений провели тренировку по десантированию разведывательных групп в тыл условного противника. Всего за время учений вертолётчики выполнили около 20 вылетов, осуществили десятки пусков неуправляемых ракет и сделали более 500 выстрелов из авиационных пушек.