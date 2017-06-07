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Барк "Крузенштерн" примет участие в международной регате больших парусных судов

21:02
  156 0
Архив Клопс.Ru
Российский четырехмачтовый парусник "Крузенштерн" примет участие в международной регате больших парусных судов The Tall Ships Race 2017. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Балтийской государственной академии (БГА) рыбопромыслового флота.
 
В этом году первый этап гонки стартует от шведского Хальмстада, 30 июня. Маршрут регаты пройдёт до финской Котки, далее суда проследуют в Турку. Затем они направятся в литовскую Клайпеду. Завершится рейс в польском Щецине 8 августа.
 
"Участие "Крузенштерна" в регате парусных судов The Tall Ships Race 2017 станет для экипажа и 120 курсантов морских заведений Калининграда и Керчи ярким и незабываемым событием второго в навигации 2017 года рейса, в который легендарный красавец-парусник отправится от "своего" 18-го причала Калининградского морского рыбного порта 14 июня", — сказали в пресс-службе.
 
Участниками состязаний на Балтике станут более 120 парусников и яхт разных классов со всего мира, сообщает СМИ. Общий "экипаж" судов составит около 3 тыс. человек. В пяти портах, где будут принимать парусники, ожидаются около трёх миллионов гостей.
 
В воскресенье, 4 июня, "Крузенштерн" вернулся в Калининград из своего первого рейса в этом году. Сейчас на его борту находятся курсанты Керченского государственного морского технологического университета, передаёт ТАСС. Курсанты из БГА и морского колледжа, а также студенты Калининградского государственного технического университета заселятся на судно 9 июня.
 
Первый рейс 2017 года стартовал 25 апреля. "Крузенштерн" прошёл по Преголе и Калининградскому заливу. При этом парусник опробовал новую световую систему, которая была смонтирована в феврале.

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