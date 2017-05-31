Судно Балтфлота завершило эскорт через потенциально опасные районы Аденского залива

Океанографическое исследовательское судно Балтфлота "Адмирал Владимирский" завершило сопровождение учебного парусника "Надежда" через потенциально опасные районы Аденского залива. Об этом Клопс.Ru сообщили в пресс-службе ЗВО по Балтийскому флоту.

Эскортирование парусника "Надежда" экипаж судна "Адмирал Владимирский" осуществлял с 25 мая. На борту ОИС находилось подразделение антитеррора из числа военнослужащих соединения морской пехоты Балтийского флота. "Адмирал Владимирский" сопровождал "Надежду" через Баб-Эль-Мадебский пролив и Аденский залив в Индийском океане. В настоящее время суда прибыли в назначенную точку близ острова Сокотра.

"Материальная и техническая часть ОИС "Адмирал Владимирский" в строю и функционирует нормально. В ближайшее время экипаж судна продолжит выполнение поставленных задач по океанографическому исследованию согласно плана маршрута", – говорится в сообщении.

ОИС "Адмирал Владимирский" вышел из Кронштадта 6 апреля 2017 года. За это время судно преодолело Балтику и Северное море. "Адмирал Владимирский" направился через пролив Ла-Манш и вышел в Атлантический океан. Далее миновал Гибралтар и Средиземное море, достигнув Индийского океана. Судно оставило за кормой свыше 5 тысяч морских миль, сообщают в пресс-службе.

"В Индийском океане экипажем судна проводится маршрутный промер, обследование вновь обнаруженных отличительных глубин и навигационных опасностей, составит характеристики районов плавания, а также проведет сбор сведений для корректуры карт, руководств и пособий для плавания на всем протяжении похода", – пишут в сообщении.