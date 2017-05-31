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Судно Балтфлота завершило эскорт через потенциально опасные районы Аденского залива

30 мая 201718:47
  936 0
Фото: пресс-служба Балфлота
Океанографическое исследовательское судно Балтфлота "Адмирал Владимирский" завершило сопровождение учебного парусника "Надежда" через потенциально опасные районы Аденского залива. Об этом Клопс.Ru сообщили в пресс-службе ЗВО по Балтийскому флоту.
 
Эскортирование парусника "Надежда" экипаж судна "Адмирал Владимирский" осуществлял с 25 мая. На борту ОИС находилось подразделение антитеррора из числа военнослужащих соединения морской пехоты Балтийского флота. "Адмирал Владимирский" сопровождал "Надежду" через Баб-Эль-Мадебский пролив и Аденский залив в Индийском океане. В настоящее время суда прибыли в назначенную точку близ острова Сокотра.
 
"Материальная и техническая часть ОИС "Адмирал Владимирский" в строю и функционирует нормально. В ближайшее время экипаж судна продолжит выполнение поставленных задач по океанографическому исследованию согласно плана маршрута", – говорится в сообщении.
 
ОИС "Адмирал Владимирский" вышел из Кронштадта 6 апреля 2017 года. За это время судно преодолело Балтику и Северное море. "Адмирал Владимирский" направился через пролив Ла-Манш и вышел в Атлантический океан. Далее миновал Гибралтар и Средиземное море, достигнув Индийского океана. Судно оставило за кормой свыше 5 тысяч морских миль, сообщают в пресс-службе.
 
"В Индийском океане экипажем судна проводится маршрутный промер, обследование вновь обнаруженных отличительных глубин и навигационных опасностей, составит характеристики районов плавания, а также проведет сбор сведений для корректуры карт, руководств и пособий для плавания на всем протяжении похода", – пишут в сообщении.
 

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