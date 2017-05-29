Морская авиация Балтфлота получила два новых истребителя Су-30СМ (видео)

Парк самолётов авиабазы морской авиации Балтфлота пополнился двумя новыми многоцелевыми истребителями Су-30СМ. Об этом Клопс.Ru сообщили в пресс-службе ЗВО по Балтийскому флоту.

Истребители доставлены на аэродром в Черняховске. На церемонии встречи самолётов присутствовали представители командования морской авиации флота и личный состав авиабазы.

"Самолёты были приняты на заводе-изготовителе в Иркутске и совершили перелёт в Калининградскую область. В общей сложности, за последние шесть месяцев на Балтийский флот поставлено три истребителя данного типа. Первый Су-30СМ прибыл в авиабазу морской авиации в декабре 2016 года", — говорится в сообщении.

В пресс-службе также добавили, что в 2017 году в морскую авиацию Балтийского флота поступит ещё несколько истребителей данного типа. Поставка запланирована в рамках Государственного оборонного заказа.