Сапёры Балтфлота очистили от боеприпасов 3 тыс. га полигонов области

Военные инженеры Балтфлота провели очередную сплошную очистку полигонов флота от неразорвавшихся боеприпасов. Об этом сообщили в пресс-службе ЗВО по Балтийскому флоту.

Разминирование провели на полигонах Хмелёвка, Правдинский и Добровольский. Их очистили от неразорвавшихся боеприпасов, оставшихся после окончания зимнего периода обучения. Всего уничтожили несколько сотен взрывоопасных предметов различных типов и калибров. Уничтожение проходило небольшими партиями с использованием накладных зарядов.

"Военнослужащие, участвующие в очистке, были полностью обеспечены индивидуальными средствами защиты, современными миноискателями, средствами связи и транспортом, предназначенным для перевозки взрывоопасных предметов. Всего к мероприятиям по сплошной очистке было привлечено более 300 военнослужащих и свыше 30 единиц специальной техники", – говорится в сообщении ведомства.

Сплошная очистка полигонов проходит дважды в год. Это делается для безопасности личного состава во время проведения занятий.