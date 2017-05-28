Сапёры Балтфлота очистили от боеприпасов 3 тыс. га полигонов области

Военные инженеры Балтфлота провели очередную сплошную очистку полигонов флота от неразорвавшихся боеприпасов. Об этом сообщили в пресс-службе ЗВО по Балтийскому флоту.
Разминирование провели на полигонах Хмелёвка, Правдинский и Добровольский. Их очистили от неразорвавшихся боеприпасов, оставшихся после окончания зимнего периода обучения. Всего уничтожили несколько сотен взрывоопасных предметов различных типов и калибров. Уничтожение проходило небольшими партиями с использованием накладных зарядов.
"Военнослужащие, участвующие в очистке, были полностью обеспечены индивидуальными средствами защиты, современными миноискателями, средствами связи и транспортом, предназначенным для перевозки взрывоопасных предметов. Всего к мероприятиям по сплошной очистке было привлечено более 300 военнослужащих и свыше 30 единиц специальной техники", – говорится в сообщении ведомства.
Сплошная очистка полигонов проходит дважды в год. Это делается для безопасности личного состава во время проведения занятий.
Правила комментирования
Друзья! Администрация сайта Клопс.Ru стремится создать все условия для цивилизованной дискуссии и призывает пользователей придерживаться правил и, в первую очередь, отказаться от оскорблений, спама и экстремизма.
Обращаем ваше внимание, что содержание комментариев не является частью средства массовой информации Клопс.Ru, за любые нарушения российского законодательства несут ответственность сами пользователи.
При комментировании материалов в группе Клопс.Ru запрещается:
Редакция Клопс.Ru оставляет за собой право удаления комментариев в случае нарушения вышеперечисленных правил. Администрация также имеет право не комментировать свои действия и не обсуждать их с пользователями.