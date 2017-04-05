500 морских пехотинцев Балтфлота примут участие в параде Победы на Красной площади
Фото пресс-службы ЗВО по Балтийскому флоту
500 морских пехотинцев из Калининградской области примут участие в параде Победы на Красной площади. Об этом сообщает пресс-служба Балтфлота.
Подготовка к мероприятию началась в середине ноября 2016 года. За это время с военнослужащими провели более 50 тренировок. За это время они прошли строевым шагом свыше 100 километров.
"Среди соединений и частей Военно-морского флота соединение морской пехоты Балтийского флота является лидером по количеству участий в парадах Победы. Начиная с 1967 года морские пехотинцы Балтики участвовали в главном параде страны более 20 раз, а с 2005 года чёрные береты БФ ежегодно принимают участие в параде. В этом году они будут участвовать в параде Победы 13-й раз подряд", — говорится в сообщении пресс-службы.
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