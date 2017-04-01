На Балтфлот весной планируют призвать на 2 тыс. новобранцев больше, чем в прошлом году

В ходе весеннего призыва Балтфлот планируют пополнить более 5 тыс. новобранцев. Об этом сообщает пресс-служба ЗВО по Балтийскому флоту.

Призывная кампания продлится до 15 июля 2017 года. В Калининградской области на службу призовут более 1200 человек, ещё 4 тыс. прибудут из других регионов страны. В прошлом году сообщалось о 3 тыс. призванных на службу.