В армии России появились военно-полевые супермаркеты
В российские войска внедрили военно-полевые супермаркеты. Об этом со ссылкой на Минобороны сообщает
"РИА Новости".
Разработкой магазинов занимались специалисты "Военторга". Благодаря простоте монтажа разместить супермаркеты можно в полевых условиях, в том числе и на неподготовленных участках. Использовать такие конструкции планируется и в отдалённых гарнизонах.
В магазинах представлен широкий ассортимент продуктов и хозяйственных товаров. Оказывают военным в супермаркетах и бытовые услуги.
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