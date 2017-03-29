В армии России появились военно-полевые супермаркеты

В российские войска внедрили военно-полевые супермаркеты. Об этом со ссылкой на Минобороны сообщает "РИА Новости".



Разработкой магазинов занимались специалисты "Военторга". Благодаря простоте монтажа разместить супермаркеты можно в полевых условиях, в том числе и на неподготовленных участках. Использовать такие конструкции планируется и в отдалённых гарнизонах.



В магазинах представлен широкий ассортимент продуктов и хозяйственных товаров. Оказывают военным в супермаркетах и бытовые услуги.