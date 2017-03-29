Путин увеличил численность Вооружённых сил России
Президент России Владимир Путин установил новую штатную численность Вооружённых сил страны. Об этом сообщается
на официальном портале правовой информации.
С 1 июля 2017 года она установлена в количестве 1,9 млн, в том числе 1,013 млн военнослужащих. Штатная численность увеличена примерно на 12 тыс., количество военнослужащих при этом не изменится.
Указ был подписан 28 марта и вступил в силу. С 1 января штатная численность Вооружённых сил составила 1,897 млн.
Правила комментирования
Друзья! Администрация сайта Клопс.Ru стремится создать все условия для цивилизованной дискуссии и призывает пользователей придерживаться правил и, в первую очередь, отказаться от оскорблений, спама и экстремизма.
Обращаем ваше внимание, что содержание комментариев не является частью средства массовой информации Клопс.Ru, за любые нарушения российского законодательства несут ответственность сами пользователи.
При комментировании материалов в группе Клопс.Ru запрещается:
Редакция Клопс.Ru оставляет за собой право удаления комментариев в случае нарушения вышеперечисленных правил. Администрация также имеет право не комментировать свои действия и не обсуждать их с пользователями.