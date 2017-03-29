Путин увеличил численность Вооружённых сил России

Президент России Владимир Путин установил новую штатную численность Вооружённых сил страны. Об этом сообщается на официальном портале правовой информации.



С 1 июля 2017 года она установлена в количестве 1,9 млн, в том числе 1,013 млн военнослужащих. Штатная численность увеличена примерно на 12 тыс., количество военнослужащих при этом не изменится.



Указ был подписан 28 марта и вступил в силу. С 1 января штатная численность Вооружённых сил составила 1,897 млн.