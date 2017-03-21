Самолёт ВВС США не смог провести разведку возле Калининградской области из-за технических неполадок

Самолёт ВВС США не смог провести очередной разведывательный полёт у границ Калининградской области из-за технических неполадок. Об этом сообщает "Интерфакс".

Самолёт вылетел с базы Милденхолл в Великобритании во вторник, 21 марта. Уже в воздухе у него возникла проблема с герметизацией, из-за которой пилоту пришлось три часа летать, вырабатывая топливо. Самолёт смог успешно приземлиться.

Как отмечает издание, данный самолёт уже несколько месяцев практически ежедневно проводил разведывательные полёты у границ области. Он подлетал как со стороны Польши, так и со стороны Балтийского моря. Как можно узнать из открытых источников, подобные самолёты предназначены для перехвата, записи и анализа радиопереговоров. Они также отслеживают режим работы средств ПВО и авиации противника.