Самолёт ВВС США не смог провести разведку возле Калининградской области из-за технических неполадок
Самолёт ВВС США не смог провести очередной разведывательный полёт у границ Калининградской области из-за технических неполадок. Об этом сообщает "Интерфакс".
Самолёт вылетел с базы Милденхолл в Великобритании во вторник, 21 марта. Уже в воздухе у него возникла проблема с герметизацией, из-за которой пилоту пришлось три часа летать, вырабатывая топливо. Самолёт смог успешно приземлиться.
Как отмечает издание, данный самолёт уже несколько месяцев практически ежедневно проводил разведывательные полёты у границ области. Он подлетал как со стороны Польши, так и со стороны Балтийского моря. Как можно узнать из открытых источников, подобные самолёты предназначены для перехвата, записи и анализа радиопереговоров. Они также отслеживают режим работы средств ПВО и авиации противника.
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