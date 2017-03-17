Экипажи вертолётов Балтийского флота сражаются за звание "Морской ас"

В Калининградской области среди экипажей вертолётов прошли состязания по лётной выучке среди лучших авиационных специалистов "Морской ас". Об этом сообщает пресс-служба Балтийского флота.

"На данном этапе соревнования экипажи противолодочных вертолётов Ка-27ПЛ, ударных вертолётов Ми-24 и транспортно-боевых Ми-8 отрабатывают зачётные задачи по навигации, боевому применению и технике пилотирования. В частности, противолодочные вертолёты занимались поиском, обнаружением и уничтожением подводной лодки условного противника с применением противолодочных бомб", — говорится в сообщении.

По легенде, вертолёты Ка-27 ПЛ обнаружили субмарину условного противника. После этого они определили координаты подводной лодки и уничтожили её при помощи авиабомб с воздуха.

"Полёты и практическое бомбометание выполнялись по установленному маршруту над акваторией морского полигона Балтийского флота. Всего на отборочном этапе конкурса "Морской ас" приняли участие более десяти вертолётов морской авиации флота", — пояснили в пресс-службе.