В Балтийске на площади выставят системы "Град" и ракетные комплексы "Редут"
В Балтийске 12 марта в рамках информационно-агитационной акции "Есть такая профессия — Родину защищать!" пройдёт выставка военной техники. Об этом пишет ТАСС,
ссылаясь на сообщение пресс-службы Балтфлота.
Жители и гости города смогут посмотреть вблизи на зенитные ракетные системы (ЗРС) С-400, реактивные системы залпового огня (РЗСО) "Град" и береговые ракетные комплексы "Редут".
Балтийцев и гостей города в этот день приглашают на площадь Балтийской славы, которая станет местом проведения массовых мероприятий в рамках первой в этом году информационно-агитационной акции ‟Есть такая профессия — Родину защищать! ”", — отметил официальный представитель БФ Роман Мартов.
Как отметил Мартов, в рамках акции не просто будет представлено вооружение. Военнослужащие выступят в качестве гидов и познакомят гостей с боевыми возможностями ЗРС С-400 "Триумф", РЗСО "Град", береговых комплексов "Редут", бронетранспортёра БТР-82А, а также комплексов связи и управления, стоящих на вооружении береговых и сухопутных войск флота.
Помимо этого, посетители выставки смогут подняться на палубу боевых кораблей, которые будут ошвартованы в гавани. Гвардейцы морской пехоты флота продемонстрируют мастерство рукопашного боя, также в рамках акции выступят артисты ансамбля "Черные береты" и духовой оркестр Балтийской военно-морской базы.
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