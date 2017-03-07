Появилось видео артиллерийских стрельб в Балтийском море

Во вторник, 7 апреля, пресс-служба Балтфлота опубликовала видео стрельб в Балтийском море.
Исполняя курсовую задачу в море, сторожевой корабль "Адмирал Эссен" совместно с корветом "Сообразительный" провел комплекс артиллерийских стрельб в назначенном районе акватории.
Во время выхода в море экипажи кораблей успешно отстрелялись по морским целям. В общей сложности моряки выполнили более 10 совместных боевых упражнений с практической стрельбой. В качестве мишеней использовались буксируемые и поплавковые щиты.
"Практические стрельбы производились из универсальных корабельных артиллерийских установок "А-190" и скорострельных артустановок "АК-630", стоящих на вооружении сторожевого корабля и корвета. Выполнение плановых учебно-боевых упражнений обеспечивали около десяти боевых кораблей, вспомогательных судов, а также самолёты морской авиации Балтийского флота", — уточнили в пресс-службе.
Экипажи кораблей также отработали элементы боя по отражению атак малоразмерных целей и противовоздушной обороне, выполнены задачи по совместному маневрированию, организации взаимодействия и связи между кораблями.
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