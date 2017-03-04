У границ Калининградской области вновь заметили самолёты-разведчики США и Швеции
Вечером в пятницу, 3 марта, возле границ Калининградской области вновь были замечены самолёты ВВС США и Швеции. Об этом сообщает "Интерфакс".
Как установлено, американский самолёт-разведчик вылетел с базы в Великобритании и находился в воздухе около трёх часов. Шведский самолёт проводил разведку в то же время.
Как можно узнать из открытых источников, данные самолёты предназначены для перехвата, записи и анализа радиопереговоров. Они также отслеживают режим работы средств ПВО и авиации противника.
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